C’è un solo nuovo caso di Covi19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. Un contagio a fronte di un nuovo crollo del numero totale dei malati e dei ricoverati. Resta il dato positivo maturato due giorni fa: in Sicilia non ci sono più pazienti Covid19 ricoverati in terapia intensiva. Restano solo 6 i pazienti ricoverati in regime ordinario senza bisogno di assistenza intensiva perchè un altro è stato dimesso nelle ultime 24 ore

La notizia si evince dal report comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale e reso noto dal Ministero della salute. I dati parlano ancora una volta di un solo nuovo caso di positivo al covid19 e dunque di un totale di 128 attuali positivi di cui 6 in ospedale ma non in intensiva e 122 in isolamento domiciliare.

Sono 2612 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore dunque continuano ad essere più o meno in linea con quelli degli ultimi giorni. Dati molto positivi anche se continuano ad essere lente le guarigioni. Il totale dei decessi resta fisso da ieri a 283.

A livello nazionale oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Per via dell’aumento dei dati della Lombardia, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale dei contagiati dal Covid19 dall’inizio dell’epidemia è salito a 242.363. Il numero dei malati attuali,. invece, è sceso di 136 unità: totale 13.459.

Prosegue il calo dei decessi, 12 oggi (ieri 15, martedì 30). Si sono registrate vittime in 5 regioni: Lombardia (5), Veneto (3), Toscana (2), Piemonte e Lazio (1 ciascuna). Il totale dei decessi è di 34.926.

In calo i ricoveri ordinari, -28 oggi, il cui numero totale è di 871, mentre tornano a scendere anche le terapie intensive dopo il lieve aumento di ieri: oggi 2 in meno, 69 in totale.