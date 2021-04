Mentre crescono i contagi, crescono anche le zone rosse che adesso diventano 115 anche se 19 sono in scadenza domani a mezzanotte. Scadenza ‘relativa’ visto che per alcune di queste si prevede una proroga da decidere già domani

Due nuove zone rosse

Intanto due nuove “zone rosse” vengono deliberate in Sicilia. Si tratta di Canicattì e Favara, in provincia di Agrigento. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Il provvedimento, adottato su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito della relazione dell’Azienda sanitaria provinciale, si è reso necessario a seguito dell’aumento considerevole del numero di positivi al Covid19. Le restrizioni entreranno in vigore giovedì 15 aprile e cesseranno mercoledì 28. Disposta, inoltre, sempre su richiesta dei rispettivi sindaci, la proroga della “zona rossa” – fino al 22 aprile – per due Comuni del Siracusano: Rosolini e Solarino.

Altre tre in vigore da domani

Invece da domani entrano in vigore tre “zone rosse” deliberate ieri: si tratta di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, di Ramacca e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. L’ordinanza, emanata ieri sera, sarà in vigore a partire da mercoledì 14 aprile e sino a giorno 28 compreso.

Si aggiungono ai 110 comuni già interdetti

I comuni attualmente zona rossa sono 110, 81 dei quali costituiscono l’intera provincia di Palermo dichiarata zona rossa in massa. A questi da mercoledì si aggiungeranno i tre di ieri e i due di oggi ma dal giorno successivo il numero potrebbe tornare a scendere.

Il 14 aprile scadono una ventina di ordinanze

Sono infatti 19 i comuni la cui ordinanza di zona rossa viene a scadere proprio mercoledì 14 aprile anche se per alcuni di questi è probabile che fra domani e dopodomani arrivi una proroga delle misure più restrittive.

I Comuni che potrebbero uscire dalla zona rossa

Le zone rosse in scadenza il 14 sono Porto Empedocle, Santa Margherita Belice, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Sommatino, Biancavilla, Mazzarino, Pietraperzia, Centuripe, Regalbuto, Francavilla di Sicilia, Gazzi, Mojo Alcantara, Scicli, Acate, Solarino e Rosolini. In aggiunta c’è da considerare anche Caltanissetta ma per il capoluogo è più che probabile la proroga della zona rossa per almeno un’altra decina di giorni se non per due settimane

Le aree che ci resteranno

Le aree che resteranno interdette sono, invece, tutti i comuni della Provincia di Palermo dove l’ordinanza viale fino al 22 aprile ai quali si aggiungono Buscemi, Ribera, Comitini, Siculiana, Santa Maria di Licodia, Serradifalco, Gaggi, Priolo Gargallo, Mazzarino, Montallegro, Sommatino.