Dispositivi indispensabili per i soccorsi

La cassa integrazione lavoratori agricoli (Cila) di Palermo e l’ente bilaterale agricolo territoriale (Ebat) di Palermo hanno donato al 118 un grosso quantitativo di dispositivi di protezione individuale.

Sono state consegnate 900 tute di terza categoria che garantiscono la massima protezione e 300 visiere professionali per un costo di 10 mila euro.

Tutto materiale importantissimo per lo svolgimento in sicurezza del lavoro dei sanitari del 118 non semplice da reperire.