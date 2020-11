Dati in crescita anche a Bagheria, Bolognetta e Partinico

In provincia di Palermo i positivi crescono ancora in base ai dati di ieri sono 8718 il 14 novembre erano 8258, l’11 novembre erano a 7.118 il 9 novembre erano 6438, lo scorso 31 ottobre erano 4633, il 26 ottobre 3454. Raddoppiati in 15 giorni.

I dati, dal 20 al 18 novembre sono elaborati dall’ufficio statistica del Comune su base dei conteggi dell’Asp.

La progressione, isolando il dato di Palermo città, è netta. Se il 20 ottobre i positivi erano 1.477 si è andati via via salendo: 1.577 il 21; 1.777 il 22: 1.881 il 23; 1.967 il 24; 2.180 il 26 e 2.415 il 27. Il 31 3085 il 2 novembre 3533 il 9 novembre sono 4147 l’11 4567 il 14 5516, 16 5905.

Nel distretto di Cefalù a Campofelice di Roccella 11, Castelbuono 11, a Cefalù i casi sono 45, Collesano 4, Gratteri 0, Isnello 3, Lascari 12, a Pollina 6, e San Mauro Castelverde 0.

Nel distretto di Petralia Sottana: ad Alimena 7, Blufi 1, a Bompietro 9, a Castellana Sicula 6, Gangi 6, Geraci Sicula 2, Petralia Soprana 6, Petralia Sottana 0. Polizzi Generosa 9,

Nel distretto di Termini Imerese: ad Aliminusa 5, a Caccamo 19, a Caltavuturo 1, a Cerda 26, a Montemaggiore Belsito 18, , Scillato 0, Sciara 0 e Sclafani Bagni 0, Termini Imerese 107 e a Trabia 37.

Nel distretto di Bagheria: Altavilla Milicia 45 a Bagheria 321, a Casteldaccia 44, a Ficarazzi 87 a Santa Flavia 65.

Nel distretto di Corleone: a Bisacquino 56, Campofiorito 11, a Chiusa Sclafani 12, a Contessa Entellina 16, a Corleone 40, a Giuliana 6 e a Roccamena 5,

Nel distretto di Lercara Friddi ad Alia 19, Castronovo di Sicilia 11, a Lercara Friddi 30, a Palazzo Adriano 20, a, Prizzi 6, Roccapalumba 0, Valledolmo 1,. Vicari 9.

Nel distretto di Partinico i positivi sono a Balestrate 10, a Borgetto 21, a Camporeale 12, a Giardinello 2, a Montelepre 20, a Partinico 172, a San Cipirello 31, a San Giuseppe Jato 40 a Trappeto 0.

Nel distretto di Carini i positivi sono, a Capaci 18, a Carini 102, a Cinisi 13, a Isola delle Femmine 31, a Terrasini 16, a Torretta 64.

Nel distretto di Misilmeri i positivi, a Baucina 13, a Bolognetta 70, a Campofelice di Fitalia 0 Cefalà Diana 10, a Ciminna 69 a Godrano 0, a Marineo 85, a Mezzojuso 23, a Misilmeri 410, a Ventimiglia di Sicilia 0, Villafrati 51.

Nel distretto di Palermo: a Palermo 5905, a Monreale 75 ad Altofonte 61, a Belmonte Mezzagno 19, a Villabate 167, Piana degli Albanesi 44, Santa Cristina Gela 3.