Non si arresta la curva del contagio nel Siracusano e pochi minuti fa il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha comunità la positività di una terza persona. E’ una donna che nei giorni scorsi ha accusato i sintomi del virus con febbre, a differenza dei due casi asintomatici precedenti.

“Attivato l’isolamento domestico, è stato effettuato il tampone che ha dato esito – spiega il sindaco – positivo facendo scattare immediatamente le procedure, con l’intervento del Coc comunale, per la ricostruzione della catena dei contatti trasmessa all’Ufficiale Sanitario per l’emissione dei provvedimenti di isolamento e presa in carico di questo nuovo caso. Stanno bene, invece, i due positivi registrati nei giorni scorsi e sono in via di guarigione”

“Invitiamo i cittadini al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione: uso della mascherina; distanziamento; divieto di assembramenti; e igienizzazione delle mani” dice il sindaco di Canicattini Bagni.

Sono due i positivi, un rianimatore ed un infermiere, in servizio all’ospedale Di Maria di Avola. “Altri due – spiega il direttore del presidio ospedaliero, Rosario Di Lorenzo – si sono negativizzati ed oggi ripeteranno il tampone per poi rientrare in servizio”.

I due contagiati, così come prevedono i protocolli, sono in isolamento ed osserveranno la quarantena ma al tempo stesso saranno tenuti sotto osservazione tutte le persone entrate in contatto con loro, in particolare i familiari ed i colleghi di lavoro. “Non risultano positivi i pazienti, come emerso al termine degli accertamenti” dice a BlogSicilia il direttore del presidio ospedaliero, Rosario Di Lorenzo.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali: si è scoperto, dall’esito del tampone, la positività di un dipendente del Municipio. “Tutti gli uffici rimarranno chiusi mercoledì e giovedì: ho già firmato l’ordinanza per la sanificazione dei locali comunali e la pulizia straordinaria” dice il sindaco Carianni.