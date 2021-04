la storia di maria luisa bignoli

Una donna di Novara si ammala di Covid19 mentre si trova a Terrasini

In un video il suo ringraziamento al Comune, alla gente del paese e ai sanitari del Covid Hospital di Partinico

Adesso Maria Luisa Bignoli potrà tornare a riabbracciare la sua famiglia

Curata e guarita dal Covid19 a più di 1500 chilometri da casa, in una regione che non è la sua ma che ha scelto come luogo del cuore. E’ la storia di Maria Luisa Bignoli, una donna di Novara, che da anni frequenta Terrasini, in provincia di Palermo, dove ama trascorrere qualche mese all’anno, e che improvvisamente si è trovata a combattere contro il virus lontana dai suoi affetti familiari.

La storia di Maria Luisa Bignoli

Come racconta la donna, in un video pubblicato sui social da Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, Maria Luisa che ha degli amici nel comune marinaro, era solita venire in Sicilia uno o due mesi all’anno. Sino alla malattia.

“Adesso sono sei mesi che sono qui – dice Maria Luisa – in mezzo a questa gente meravigliosa e in questo paese stupendo, in modo particolare dopo tutto quello che mi è successo.

Purtroppo è arrivato per me questo brutto virus, ma qui c’è umanità, amore verso le persone, io ho avuto bisogno e sono stata curata. In paese hanno saputo, credo il sindaco, che ero sola qui.

E’ arrivata a casa mia la Protezione civile, sono stata curata per due o tre giorni, poi vista la situazione mi hanno portata al Covid Hospital di Partinico”.

Il ricovero al Covid Hospital

“Non ho parole – continua la donna – per descrivere il modo in cui sono stata trattata. Molto umanamente, mi hanno voluto bene tutti, dai medici agli infermieri, tutti. Credetemi, sono loro che mi hanno salvata e aiutata a uscire dal Covid. Sono persone degne di rispetto, che non dimenticherò mai”.

La guarigione

Dopo aver sconfitto il Covid19, Maria Luisa è tornata a Terrasini. “Qui ci sono loro – dice riferendosi ancora ai ragazzi della Protezione civile – che tutti i giorni mi coccolano. Non so spiegare quello che provo, è gente meravigliosa, che tutti dovreste conoscere. Non potete capire cosa hanno fatto per me e cosa stanno facendo ancora”.

Il futuro

“Grazie a tutti – conclude Maria Luisa in lacrime – al Comune, al sindaco, al suo staff, a tutti. Mi avete aiutata.

Adesso posso tornare a vedere le mie bambine (le nipotine, ndr), mio figlio, mia nuora, e lo devo soltanto a voi”.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Terrasini commenta sui social: “Con questo video la signora Maria Luisa Bignoli, ormai terrasinese d’adozione, ha voluto raccontare la sua esperienza con il Covid e soprattutto ringraziare personalmente la professionalità degli operatori sanitari del Covid Hospital di Partinico, l’affetto dei ragazzi della Protezione civile comunale che da più di un mese si occupano di lei e la generosità dei cittadini che le sono stati vicini.

Colgo l’occasione per ringraziare la sua grande umanità e ribadire che il nostro sostegno a favore dei cittadini colpiti da questo maledetto virus non verrà meno”.