Intervento degli agenti delle volanti

La polizia di Stato ha tratto in arresto C.G., 45enne di Belmonte Mezzagno (Pa) accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un posto di controllo in piazzetta Sperone per il rispetto delle norme anti covid un uomo a bordo di una Renault Scenic non appena ha visto gli agenti ha sterzato e ha parcheggiato nei pressi di un residence. Gli agenti di polizia lo hanno bloccato e nel corso della perquisizione dell’auto l’uomo ha consegnato sei involucri di cocaina.

L’uomo, domiciliato a Belmonte Mezzagno, per trasportare la droga ha anche violato i divieti della zona arancione che impone di non lasciare il comune di residente. L’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima.