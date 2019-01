E’ in corso da stamattina Villafrati (Palermo) una protesta dei lavoratori impegnati nella realizzazione della tratta Bolognetta-Lercara Friddi della Palermo-Agrigento, che hanno occupato gli uffici del centro direzionale della Bolognetta Scpa in attesa di un incontro con i vertici dell’azienda sul pagamento degli stipendi e sulle prospettive del cantiere.

“Non lasceranno i locali – dicono i segretari provinciali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Ignazio Baudo, Filippo Ancona e Francesco Piastra – fino a quando non ci sarà questo confronto. Chiediamo alla Bolognetta Scpa risposte. E anche da parte della Regione e dal ministero delle Infrastrutture ci aspettiamo un intervento risolutorio per la ripresa dei lavori”.

“E’ fondamentale – aggiungono i sindacalisti – che si attivi subito il tavolo tecnico in Prefettura che è stato già sollecitato. Richiamiamo al senso di responsabilità tutte le istituzioni e il ministro delle Infrastrutture Toninelli che, nella sua ultima visita a Palermo aveva assunto impegni precisi per garantire la prosecuzione dell’opera, ma non è più intervenuto”.