Tanti contagi in provincia

A Villafrati sono 65 i nuovi positivi al Covid19, trentadue in più rispetto al precedente bollettino del sindaco Franco Agnello, anche lui positivo. Sono momenti di preoccupazione nel centro in provincia di Palermo, ex zona rossa durante i mesi del lockdown. Ora il numero dei positivi si avvicina a quello di sei mesi fa dopo una festa con 150 invitati da cui sarebbe partito il nuovo focolaio.

La situazione non è delle migliori nemmeno in tutti gli altri paesi della provincia. A Marineo ci sono tre positivi nella casa per anziani Villa Luisa ma i contagiati potrebbero essere di più in attesa dei tamponi. Al momento due novantenni e un infermiere sono positivi asintomatici e anche gli altri ospiti sono in buone condizioni. “I risultati dei tamponi sono arrivati ieri – ha spiegato il sindaco Franco Ribaudo -: il 22 settembre abbiamo denunciato il caso sospetto; il 25 gli uomini dell’Asp hanno fatto i test e solo due giorni fa sono stati processati in laboratorio. Per precauzione avevamo chiuso alle visite e gli operatori sono rimasti a Villa Luisa”.A San Giuseppe Jato registrato solo un nuovo contagio ieri.

Nel Capoluogo il capitano della squadre di pallanuoto Telimar è positivo al Covid19. Per questo il presidente della società palermitana che milita in A1, Marcello Giliberti ha chiesto il rinvio delle partite poichè al momento che la squadra e lo staff sono in isolamento e i giocatori sono stati sottoposti a tampone. Intanto la piscina comunale resta chiusa a tempo indeterminato dopo che un atleta, il secondo, è risultato positivo. Tra i 99 positivi confermati ieri dal Ministero della Salute nel Palermitano c’è anche un dipendente della Reset. Si tratta di uno dei portieri di Casa Natura, che si trova alla Favorita nelle ex Scuderie Reali, ora chiusa per la sanificazione. Martedì scorso era stato trovato positivo un dipendente del Coime ed era stata disposta la chiusura del deposito di piazza Cascino dove sono conservati i mezzi e le barriere antiterrorismo.

A Casteldaccia, sempre il provincia di Palermo, una famiglia di quattro persone è positiva e sono tredici i contagiati in paese. Il secondo caso è stato registrato a Piana degli Albanesi e a Misilmeri sono cinque i nuovi positivi, in totale sono 22. Sono 6 a Polizza Generosa, 10 a Lercara Friddi. A Cinisi sono 15 i positivi accertati e 50 i residenti in attesa dell’esito del tampone.