Responsabile del Tribunale dell'ospedale Civico

Cristina Marrone ha compiuto i quarant’anni di esercizio ininterrotto, spesi a sostegno dei cittadini deboli, disagiati, sofferenti, nella veste di Responsabile del Tribunale dei Diritti del Malato (TDM) di Cittadinanza Attiva.

Tutt’oggi, in servizio dietro la sua scrivania presso l’Ospedale Civico – Arnas – di Palermo, ad accogliere, instancabilmente, le istanze degli ammalati, nonostante abbia compiuto i suoi novant’anni di età, rimasta nel cuore, nell’animo giovanile, energica, combattiva, come ai primi giorni.

Ciò che ha distinto l’attività della Signora Marrone sono stati: delicatezza, sensibilità. disponibilità massima, fermezza e amorevolezza, rispettosa nei confronti delle istituzione sanitarie a favore di cittadini deboli, dei malati, dei loro familiari – caregivers -.

Ha sempre creato un clima di di collaborazione con gli enti sanitari ospedalieri della provincia di Palermo, dai quali la Signora Cristina Marrone ha ricevuto sempre ampi riconoscimenti per la prestigiosa, fattiva attività umanitaria, risolvendo sempre, in armonia, con competenza e amorevolezza e con esito positivo, i vari casi in cui i cittadini si sono rivolti al TDM per la soluzione di situazioni talvolta, davvero annose, complicate, difficili, molto delicate, spendendosi in prima persona.

Viene sempre accolta dai tutti sanitari del Civico di Palermo con stima e ammirazione per l’alto compito umanitario che svolge tutt’oggi divenendo l’avvocata umanitaria dei deboli, dei malati. Donna sensibile, sorridente, accogliente conosciutissima da tutto il personale dipendente del Civico. Donna della legalità, del rispetto delle istituzioni, combattiva del disagio sociale del cittadino in difficoltà.

A lei, l’abbraccio affettuoso, sentito da parte di noi tutti di Cittadinanza attiva, della rete del Tribunale dei Diritti del malato, riconoscenti ancora e sempre perché, sino ad oggi, si attiva in giro tra i reparti a portare la sua buona parola di conforto, di sostegno, di gioia e di speranza nella istituzione ospedaliera del Civico di Palermo.