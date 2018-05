ha tenuto un seminario ad unipa

Cristoforo Giordano il giovane Imprenditore siciliano che rivoluziona la formazione del settore del Trading: incontra gli studenti dell’Università di Palermo per dimostrare la pratica su grafici di come analizzare uno specifico strumento finanziario e come riconoscere le occasioni valide dalle numerose truffe che circolano in rete.

“La mia intenzione é quella di rivoluzionare la formazione nel settore del trading “ dichiara Il neo imprenditore Giordano – Siamo nel miglior periodo storico per provare ad essere finanziariamente liberi, basta studiare fino in fondo ed agire senza aver paura del fallimento”.

Appena 24 anni Cristoforo Giordano, si afferma nel mercato valutario, e in soli 2 anni nel centro della sua Palermo apre la prima scuola di formazione di trading, considerando anche che è la prima in Italia centro-meridionale.

“La mia esperienza, il mio successo deve essere esempio per molti giovani, e non solo – continua Giordano – Credo fortemente che il trading sia un’opportunità. Un’opportunità per diversificare i propri risparmi e reinvestirli in altri settori per diversificare ancora.”

Cosa sono Le Cryptovalute nei Mercati Finanziari? Cos’è tecnologia della Blockchain? Sono due dei temi economici più caldi degli ultimi mesi, che Cristoforo ha trattato al seminario gratuito presso la UNIPA – Aula Magna Li Donni, Edificio 13.