E’ successo in una palazzina nei pressi di corso dei Mille

Un ascensore è crollato dall’altezza del quinto piano in un condominio di Palermo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Largo Vincenzo Balistreri, strada parallela al principale corso dei Mille. All’interno dell’ascensore si trovavano tre persone, stando alle prime frammentarie notizie che arrivano. Tutte e tre sono in gravi condizioni, hanno subito lesioni a causa della rovinosa caduta.

Immediati i soccorsi

Sul posto immediato l’intervento di diversi ambulanze del 118 e anche dei vigili del fuoco. Si sta cercando anzitutto di soccorrere i malcapitati. Bisognerà poi capire come sia potuta accadere una cosa simile. Sicuramente si va verso l’apertura di un’indagine per stabilire cause e soprattutto responsabilità. C’è anzitutto da capire se vi era una ditta responsabile alla manutenzione e se siano state eseguite le normali procedure di verifica annuali dell’impianto.

Cosa è accaduto

Stando ai primi accertamenti l’ascensore era in fase di utilizzo quando giunto all’altezza de quinto piano il vano con all’interno le tre persone si è staccato letteralmente dall’impianto ed è crollato. Un volo di almeno una quindicina di metri. E’ probabile che una delle funi in acciaio abbia ceduto di schianto, provocando quindi la caduta nel vuoto del vano che si è schiantato con violenza al suolo.

Un caso mortale nell’Agrigentino

Nel maggio di tre anni fa venne aperta un’inchiesta sul caso che riguardò Ignazio Puleo, il pensionato di 72 anni morto dopo essere precipitato nel vano ascensore di un immobile mentre si stava recando in un negozio dello stabile. Fu al vaglio della polizia di Sciacca il contenuto di un filmato della videosorveglianza esterna che ritraeva gli ultimi istanti di vita dell’anziano. Le immagini lo ritraevano mentre si avviava verso la porta di servizio dello stabile, dopo aver parcheggiato l’auto, che conduce all’ascensore. La Procura aprì un indagine per omicidio colposo. Furono sentite diverse persone, tra le quali gli stessi responsabili della società incaricata della manutenzione dell’ascensore.