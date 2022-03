Questa mattina una donna di 60 anni è precipitata dal balcone al quinto piano di uno stabile in via Ernesto Basile a Palermo. Secondo le prime informazioni si sarebbe lanciata ed avrebbe, dunque, tentato di farla finita. La donna ha terminato la propria corsa, però, su una tettoia e sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Miracolosamente viva

La donna è rimasta viva ed è stata portata all’ospedale Civico. Secondo le prime informazioni la donna si è provocata una frattura al braccio.

A consegnare la signora ai sanitari del 118 sono stati i vigili del fuoco che sono arrivati in pochi minuti dopo l’allarme lanciato al numero 112.

Tanti residenti e curiosi bloccano la strada

Tanti i residenti che si sono raccolti attorno al palazzo. Il traffico nella via Ernesto Basile è andato a rilento. I mezzi di soccorso hanno ristretto la carreggiata e si è formato un lungo serpentone. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Sono in corso indagini per capire cosa ha spinto la donna a tentare il gesto estremo.

Una linea contro i suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Uomo muore in via Archimede a Palermo

Dramma questa mattina anche in via Archimede ad angolo con via Ximenes nei pressi di un bar. Un uomo di 49 anni Domenico Virzì di 49 anni è morto improvvisamente.

I clienti e i titolari del bar hanno cercato di rianimarlo e sono stati chiamati i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia.

I medici hanno cercato di tutto per rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto.

Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. L’ipotesi principale che la morte si sopraggiunta per un malore improvviso. Si attende l’arrivo del medico legale. Poi si vedrà se la procura restituirà il corpo ai familiari o deciderà se fare eseguire l’autopsia all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.