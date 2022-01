L'intervento della protezione civile

E’ crollata una seconda casa che si trovava accanto al magazzino lungo la strada statale 643. Inesorabilmente la frana a Polizzi Generosa non si arresta. L’amministrazione comunale guidata da Gandolfo Librizzi ha emesso una nuova ordinanza. Sono state sgomberate dieci abitazioni lungo la statale e undici a monte.

Per i residenti delle dieci abitazioni a valle lo sgombero è permanente per quelle a monte i residenti non possono dormire in casa la notte. E’ stato disposto il crollo di una terza abitazione per cercare di evitare lo scivolamento della strada statale.

Già da domani il genio civile sarà impegnato per i sopralluoghi e organizzare i lavori di palificazione lungo la strada statale per metterla in sicurezza. Il fronte della frana è di 150 metri e investe una vasta area. A sovraintendere le operazioni la protezione civile regionale.

“Le famiglia sgomberate hanno trovato una soluzione alternativa anche grazie alla solidarietà di alcune famiglie in paese – dice il sindaco – Attraverso un’associazione stiamo lanciando una raccolta fondi per sostenere le famiglie che in questi giorni rischiano di perdere tutto”.

Tre case a rischio due sono crollate

Dopo un sopralluogo sull’area di Polizzi Generosa colpita dalla frana, effettuato dal direttore della Protezione civile regionale Salvo Cocina, dal dirigente del servizio emergenza Bruno Manfrè e dal dirigente del centro funzionale Giuseppe Basile, è stato stabilita la demolizione di tre fabbricati danneggiati.

La decisione è stata assunta nel corso di una riunione nel centro operativo comunale attivato dal Sindaco Gandolfo Librizzi nei giorni scorsi. La Protezione civile regionale coprirà la spesa per le indagini e per la demolizione, curerà direttamente l’installazione di inclinometri per il monitoraggio automatico degli spostamenti della frana e si occuperà degli interventi di messa in sicurezza.