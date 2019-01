la denuncia del consigliere comunale sabrina figuccia

“Come volevasi dimostrare. E’ stata sufficiente qualche pioggia e mezzo costone tra Baida e Boccadifalco è venuto giù come un castello di sabbia, provocando la chiusura al traffico automobilistico la via Ruffo di Calabria e, soprattutto, mettendo in seria apprensione i residenti della zona”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc, che prosegue: “Stamattina, dopo il crollo del costone su un lungo tratto della strada, il Comune ha pensato bene di arginare il problema mettendo qualche metro di rete arancione e bloccando il traffico delle auto.

Un accorgimento buono soltanto per l’immediato, ma certo non risolutivo del problema, considerato che già qualche mese fa, nel giugno 2018, lo stesso Comune aveva emesso un avviso scioccante, con il quale consigliava i cittadini a “trasferire le camere da letto nelle stanze più distanti dal monte”. Della serie, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere.

Stamattina, quindi, l’ennesimo crollo, stavolta fortunatamente in una strada dove non passava nessuno. Ma è proprio necessario aspettare che ci scappi il morto affinchè il Comune intervenga? Che aspetta il sindaco, che ha la responsabilità dell’incolumità dei palermitani, a provvedere a mettere in sicurezza il costone?

Probabilmente Orlando è troppo occupato a fare comizi in tv e passerelle sui giornali per cercare di risolvere concretamente i veri problemi della città”.