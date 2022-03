Sulla Ex strada statale 187 a Castellammare del Golfo

Anas ha avviato oggi i lavori di demolizione del Ponte San Bartolomeo, di proprietà del Comune di Castellammare del Golfo, lungo la ex SS 187, gravemente danneggiato a causa degli eventi alluvionali del dicembre 2021.

A seguito dell’evento, tramite un Protocollo d’Intesa e su richiesta dell’Amministrazione di Castellammare del Golfo e della Regione Sicilia, Anas è stata individuata come soggetto attuatore di tutto il procedimento che porterà alla ricostruzione del ponte crollato, nonostante la competenza comunale.

Lavori finanziati con 1,1 milioni di euro

Anas, già alla fine di gennaio, si è subito attivata per redigere il progetto di demolizione che è stato poi sottoposto, con esito positivo, al vaglio della Soprintendenza per i Beni Culturali e dell’Autorità di Bacino Regionale. È quindi stato possibile l’avvio dei lavori che sono stati finanziati con la quota parte Anas per un importo di 1,1 milioni di euro.

In sostituzione della Regione Sicilia, e su richiesta della medesima, inoltre, Anas si occuperà di spostare circa 36 degli accropodi ciclopici in calcestruzzo da tempo depositati in loco per i lavori del futuro porto di Castellammare del Golfo, interferenti con i lavori di demolizione in esecuzione.

Tavolo tecnico per l’8 marzo

Successivamente Anas avvierà la realizzazione dell’attraversamento provvisorio, la cui progettazione è già in corso e che sarà oggetto di apposita valutazione preliminare nel corso di un tavolo tecnico già in programma per domani martedì 8 marzo, richiesto dal Comune e convocato dall’assessorato regionale competente, che coinvolgerà tutti gli enti interessati dalla ricostruzione dell’opera. Nel corso della riunione, Anas presenterà anche il progetto di massima relativo alla realizzazione del nuovo ponte San Bartolomeo, che consentirà il ripristino definitivo dell’importante collegamento tra Castellammare del Golfo e Alcamo Marina.

Il crollo dell’11 dicembre

Il crollo si verificò lo scorso 12 dicembre a causa del maltempo. Proprio a causa delle piogge intense crollò il ponte che si trova sul fiume San Bartolomeo, tra i paesi di Alcamo e di Castellammare del Golfo.

Il crollo è avvenuto quando erano circa le due di notte e sarebbe avvenuto a causa del cedimento di uno dei piloni che lo sostengono. A causa del cedimento, il ponte si è diviso in due. Al momento del crollo stava per transitare un’automobile ma l’autista per fortuna è riuscito in tempo a frenare la vettura e a salvarsi.

Nessun ferito dunque ma situazione critica tra Alcamo marina e Castellammare. Sul luogo del crollo sono arrivati i vigili del Fuoco di Alcamo e i carabinieri del Comando di trapani. Anche i sindaci dei due comuni stanno intervenendo.