Venerdì 16 maggio alle 17

Nell’ambito della rassegna culturale “Maggio a Cinisi“, promossa dal Comune di Cinisi, venerdì 16 maggio alle ore 17 sarà presentato il libro Cronache e Click – Tecniche di Giornalismo Digitale di Walter Giannò, giornalista e autore con vent’anni di esperienza nel mondo dell’informazione online, edito da Booksprint Edizioni.

L’appuntamento si terrà presso il Palazzo dei Benedettini, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Cronache e Click” è una guida pratica pensata per chi scrive sul web e desidera farlo con metodo, visione e consapevolezza. Un vero e proprio manuale per muoversi nel giornalismo digitale contemporaneo, tra contenuti efficaci, SEO, social media e piattaforme come WordPress.

Durante la presentazione, l’autore Walter Giannò dialogherà con tre protagonisti del panorama editoriale e digitale:

Biagio Semilia , editore;

, editore; Giancarlo Campisi , imprenditore;

, imprenditore; Tony Siino, esperto di comunicazione digitale.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sull’evoluzione del mestiere del giornalista nell’era dei click, su come si costruisce un titolo che attira (senza tradire), su come si usano i social per amplificare la portata delle notizie, e su quali strumenti oggi fanno davvero la differenza per essere visibili online, tra cui (soprattutto) l’intelligenza artificiale generativa.

L’evento si rivolge non solo a giornalisti e content creator, ma anche a studenti, comunicatori, blogger e appassionati del mondo digitale. Un momento di confronto aperto e stimolante per chiunque voglia comprendere – o approfondire – il presente e il futuro dell’informazione online.