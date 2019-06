fino al 9 giugno a palermo

Possente, monumentale e antica la Torre civica di Sant’Antonio Abate (Ecce Homo) si svela e si racconta con l’Associazione Amici dei Musei Siciliani: venerdì 07, sabato 08, domenica 09 giugno, dalle ore 20.00 alle 24.00 (con ultimo accesso alla torre alle 23.30), aprendosi per la prima volta straordinariamente al pubblico per una visita serale.

La visita è scandita da gruppi di 10 persone per volta ogni 20 minuti, con contributo di 3,00€ a persona.

Edificata sui resti della Torre di avvistamento Pharat (torre di avvistamento di origine araba), la nobile famiglia dei Chiaramonte, grandi devoti del Santo Abate impreziosirono la fabbrica della chiesa con la costruzione di una sontuosa torre campanaria.

Ancora oggi si staglia maestosa tra Via Roma e la Vucciria e si può ben vedere la trasformazione che ha subìto la città, scorgendo in lungo e in largo il mare all’orizzonte che si posa sul quartiere della “Loggia o Mandamento Castellammare”.

(ultimo accesso alla torre è alle 23.30)

Le aperture possono variare a seconda delle condizioni meteo.