CulturaIdentità è un’associazione che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico. A farne parte un gruppo di operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità.

Fondata da Edoardo Sylos Labini, CulturaIdentità, è stata già presentata il 5 febbraio 2017 presso il Teatro Manzoni di Milano e dal 21 al 25 Agosto 2018 si è tenuto il Festival di CulturaIdentità a SanVito dei Normanni (Br) oltre a numerosi altri eventi in diverse regioni italiane: “Difendere l’Identità e, conseguentemente, la Cultura di un popolo, corrisponde alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere Italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, intrecciate tra loro, formano il DNA di una sola Cultura, quella italiana, amata in tutto il mondo”.

Il 22 e il 23 Novembre 2018 saranno le date degli incontri organizzati in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, con il Comune di Termini Imerese, il Comune di Partinico e il Comune di Carini, con le associazioni EvitaTouring, I Pupi di Nino Canino e AzioneTermini.

Coordinatrice per la Sicilia è la giornalista Paola Carella, di seguito gli appuntamenti previsti:

Palermo, 22 Novembre alle ore 11 presso l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, presiede l’assessore Sandro Pappalardo

Termini Imerese, 22 Novembre alle 17 presso la Chiesa della Misericordia, presiede il Sindaco Francesco Giunta

Partinico, 23 Novembre alle ore 11 presso la Real Cantina Borbonica, presiede il Sindaco Maurizio De Luca

Carini , 23 Novembre alle ore 16,30 presso il Castello di Carini, presiede il Sindaco Giovi Monteleone.

I convegni sono aperti al pubblico e si invitano le associazioni e gli operatori culturali.