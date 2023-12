Cinque condannati e uno assolto e subito scarcerato nel processo in appello nel processo nato dal blitz “Cupola 2.0” che hanno scelto il rito ordinario.

Altri imputati avevano scelto l’abbreviato. Confermati 18 anni Pietro Merendino della famiglia di Misilmeri; 17 anni Stefano Polizzi di Bolognetta, 12 anni e sei mesi Francesco Antonino Fumuso di Villabate, Simone La Barbera 3 anni e otto mesi, Giusto Amodeo 3 anni e 4 mesi.

L’unico assolto è il costruttore Pietro Lo Sicco, difeso dagli avvocati Enrico Tignini e Rosanna Vella. In primo grado era stato condannato a 10 anni per concorso esterno. Saranno risarcite le parti civili, tra cui dieci vittime delle estorsioni e le associazioni Addiopizzo, Sos Impresa, Solidaria, Confcommercio, Sicindustria, Centro studi Pio La Torre, Confartigianato. Risarcimenti anche per i Comuni di Misilmeri e Villabate.