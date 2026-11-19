“Questa mattina a Riccione ho partecipato alla sessione inaugurale del XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative che quest’anno celebra i suoi 40 anni di attività.

È stata per me una mattinata di grande emozione. Ho incontrato i primi medici che hanno conseguito il titolo di specialisti in Medicina e Cure Palliative grazie alla scuola di specializzazione istituita con la legge che ho avuto l’onore di far approvare in Parlamento nella scorsa legislatura”.

Lo dice Giorgio Trizzino direttore sanitario della Samot di Palermo, società che da 39 anni ha fatto da apripista in Sicilia delle cure palliative e che ha preso parte al XXXIII congresso nazionale sulle cure palliative che si tiene in questi giorni a Riccio.

“Vederli oggi finalmente con quel titolo che per tanti anni abbiamo atteso e per il quale ci siamo battuti è stata una soddisfazione difficile da descrivere – aggiunge Trizzino – A loro ho voluto ricordare che questo traguardo non è un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova responsabilità. Raccogliere il testimone di chi ha creduto nelle cure palliative spesso quando ancora erano poco conosciute e poco riconosciute e contribuire a costruire una medicina capace di prendersi cura della persona fino all’ultimo tratto della vita. Il futuro delle cure palliative è oggi nelle loro mani. E questo per chi ha lavorato tanti anni per renderlo possibile è motivo di orgoglio e di speranza”.