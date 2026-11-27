“L’Isola è sopra la media nazionale su cure palliative e case della comunità. Più indietro gli ospedali di comunità, e il 116117, il numero europeo armonizzato gratuito per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ai servizi sanitari territoriali a bassa intensità, partito da poco e in fase di implementazione”.

Lo dice il Report nazionale Agenas, che fotografa la situazione al 30 giugno 2026. I numeri dell’Isola sono in larga parte positivi, con qualche ritardo che il documento mette nero su bianco. Sulle cure palliative domiciliari la Sicilia raggiunge il 100% dello standard nazionale, con 132 unità censite.

“In Sicilia sta accadendo qualcosa di paradossale e profondamente inaccettabile. Secondo l’ultimo rapporto Agenas appena pubblicato relativo al primo semestre 2026, la Sicilia ha raggiunto il 100% degli standard nazionali per le cure palliative Domiciliari, con 132 Unità censite e il terzo posto in Italia per numero di unità cure palliative domiciliari – dice Giorgio Trizzino direttore sanitario della Samot – Un risultato costruito in quarant’anni di lavoro dagli enti del Terzo settore che hanno creato, sviluppato e garantito questa rete assistenziale al domicilio quando le istituzioni ancora non erano in grado di farlo.

E oggi cosa fa l’Assessorato regionale alla Salute? Invece di valorizzare questo patrimonio, migliorarlo e rafforzarlo sta preparando un decreto che rischia di stravolgere il sistema degli accreditamenti, aprendo le porte ai grandi gruppi profit e agli interessi delle multinazionali della sanità. Proprio nel settore che funziona si vuole cambiare tutto.

Perché? A vantaggio di chi? Le cure palliative non sono un mercato da spartire, i malati non sono clienti, la sofferenza non è un’opportunità commerciale e l’assistenza alla fine della vita non può diventare terreno di conquista per grandi gruppi economici”. Per il direttore sanitario “il Terzo settore non ha bisogno di lezioni da chi oggi pensa di ridisegnare questo sistema. Ha bisogno di rispetto per quarant’anni di professionalità, investimenti, sacrifici e assistenza concreta alle persone più fragili – aggiunge Trizzino – Non siamo contrari ai controlli, alla qualità e alla trasparenza.

Siamo contrari a una riforma che rischia di cancellare un’esperienza costruita con enormi sacrifici, per favorire una logica di mercato che nulla deve avere a che fare con il diritto alla cura. Se la Regione vuole migliorare le cure palliative spieghi perché non investe per raggiungere tutti i malati che ne hanno bisogno, per rafforzare i servizi e garantire continuità assistenziale, invece di mettere in discussione chi da quarant’anni assicura queste prestazioni. Chiediamo all’Assessorato di fermarsi, di ritirare ogni ipotesi di riforma non condivisa e aprire immediatamente un confronto con gli enti del Terzo settore. Non permetteremo che quarant’anni di storia vengano cancellati con un decreto. Non permetteremo che la sanità diventi un affare per pochi. Non permetteremo che i malati diventino il mercato di qualcun altro. Le cure palliative sono un diritto, non un business. Il terzo settore non si rottama. la dignità delle persone non si svende”.