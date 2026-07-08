Giovedì 9 luglio, alle 21, la stagione di concerti di SpiazZō, il palcoscenico estivo open air di Zō centro culture contemporanee di Catania, ospita il concerto del cantautore rosolinese Claudio Covato, che inaugura la rassegna di world music Raizes. Grazie al brano “Chiddu ca ma resta”, brano in dialetto siciliano che custodisce il legame profondo con la sua terra, Covato lo scorso settembre ha vinto il Premio De André di Roma e lo scorso 20 giugno il Premio Musicultura allo Sferisterio di Macerata. Dopo gli studi in canto lirico e chitarra classica al conservatorio, il suo progetto ha trovato una dimensione più folk. “Chiddu ca ma resta”, il brano che è diventato il suo cavallo di battaglia, suona come una dichiarazione di resistenza emotiva, una riscoperta dell’universo in un’ottica che sopravvive al tempo e ai cambiamenti. La scelta del dialetto sembra essere il suo modo per affondare le radici ancora più nel profondo.

Claudio Covato, foto di Massimo Zanconi per Musicultura

Covato vanta aperture di live prestigiosi come quelli di Marco Castello e della Niña del Sud, ed ora torna a suonare nella sua Sicilia accompagnato dai musicisti Salvo Puma (basso elettrico), Nicola Catinaccio (percussioni, chitarra acustica, banjo, tastiere), Giovanni Fiore (batteria) e Alessandro Caltabiano (tastiere). Dal vivo Claudio Covato costruisce composizioni che, tra richiami mediterranei e sonorità progressive, esplorano atmosfere intime e rarefatte per aprirsi lentamente a onde sonore più potenti, calde e trascinanti.

Biglietti: € 10

Info al numero 0958168912, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Claudio Covato

Prezzo: 10.00

Info: Giovedì 9 luglio SpiazZō, il palcoscenico estivo open air di Zō centro culture contemporanee di Catania, ospita il live del neo-vincitore di Musicultura, Claudio Covato. Dal vivo il musicista rosolinese costruisce composizioni che, tra richiami mediterranei e sonorità progressive, esplorano atmosfere intime e rarefatte per aprirsi lentamente a onde sonore più potenti, calde e trascinanti

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