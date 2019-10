Il Salone è aperto al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 19

L’impresa di Sergio Davì arriva al Seacily, il salone nautico organizzato a Palermo a Marina Villa Igiea. Lo sportivo ha attraversato l’oceano partendo dalla sua Palermo, arrivando sino a New York. Ora la sua storia arriva al Salone Nautico Seacily.

Sergio Davì è l’uomo che ha trascorso tre mesi a bordo di un gommone nell’oceano Atlantico per la traversata da Palermo a New York. Sono state 20 le tappe nel corso della traversata, ben 330 le ore di navigazione e 6 mila le miglia marine percorse. L’appuntamento con i visitatori di Seacily è per domani mattina alle 11.30 a Marina Villa Igiea.

Intanto prosegue il cartellone di eventi collaterali al Salone nautico. Il rapporto tra uomo e mare sarà protagonista anche oggi pomeriggio con un’altra bellissima testimonianza. Alle 17 la presentazione del libro di Carlo Orlando dal titolo “Diario Atlantico e altre storielle, un mare di mare e di pesci”. Alle 18 è invece in programma la premiazione della regata “Trofeo Aldo Tabascio”.

Questa mattina a Saecily una platea gremita ha assistito al convegno su "Distretto nautico, reti d'impresa e digitalizzazione". Domenica ultimo giorno.