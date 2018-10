In questo fine settimana, sono stati diversi i giocatori ex Palermo a scrivere il proprio nome sul tabellino marcatori: il più noto è certamente Josip Ilicic. Il trequartista sloveno si è reso protagonista di una partita formidabile, vinta dalla sua squadra (Atalanta) per 5 – 1 contro il Chievo, grazie ad una sua tripletta.

Per l’ex Palermo si tratta della fine di un mini calvario che l’ha visto lontano dai campi per tutto l’inizio di questa stagione a causa di un problema ai denti. Gasperini (altro ex Palermo) adesso può finalmente contare sulle qualità dello sloveno per rilanciare la sua Atalanta.

Restiamo sempre in Serie A, ma sponda Empoli: qui il protagonista è Matias Silvestre. Il difensore della squadra toscana ha giocato una stagione al Palermo (fu acquistato dal Catania) e poi fu venduto all’Inter. Per lui addirittura due gol nella sfida pareggiata 3 – 3 contro il Frosinone. Peccato però, che un gol l’abbia fatto nella sua porta.

Voliamo ora in Argentina: solo pochi, anzi, pochissimi tifosi ricorderanno il protagonista di questa rete. Mauricio Sperduti. Chi è Mauricio Sperduti? Fu uno dei tantissimi (purtroppo) acquisti argentini del breve periodo nel quale Lo Monaco fu dirigente del Palermo. La stagione fu quella sciagurata della retrocessione in B con Ilicic Miccoli e Dybala in attacco.

Il nome parla per se, a Palermo l’esterno argentino fu veramente Sperdut…o. Mai un’apparizione, mai un minuto. A Palermo lo conoscevano solo i funzionari di banca quando andava a ritirare lo stipendio e Zamparini che glielo pagava. Eppure sabato nel corso del match tra Lanus e Patronato, l’ex rosanero ha messo a segno un gol, che ai fini del risultati si è comunque rivelato inutile. La sua squadra ha perso 3 – 1.

Tra i diversi marcatori di questo fine settimana, ne compare uno certamente più noto: Davis Curiale. Curiale fu attaccante della primavera rosanero di qualche anno fa e oggi milita nel Catania. L’attaccante della squadra etnea si è reso protagonista di una doppietta importante nella vittoria per 2 – 4 dei rossoblu sul campo della Paganese.

Dagli ex Palermo a un palermitano: nel Palermo non ha mai giocato ma Francesco Di Mariano è un nostrano doc. Nipote dell’impareggiabile Totò Schillaci, Di Mariano milita nelle fila del Venezia. Proprio ieri in occasione del derby veneto Venezia-Hellas Verona, l’ala ha siglato la rete dell’1 – 1, che vale a Walter Zenga (ex Palermo) il primo punto all’esordio sulla panchina dei lagunari. Venzia che sarà il prossimo avversario del Palermo, venerdì al Barbera.

