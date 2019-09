La strada franata tra Monreale e Palermo

A 10 otto mesi dal nubifragio, la strada e i residenti attendono ancora l’intervento delle istituzioni. In seguito alla violenta bomba d’acqua che ha colpito il territorio il 17 novembre del 2018 la strada ha subito un grave cedimento e

nessuno si è ancora premurato di intervenire. È la via Vicinale Corpo di Guardia che si trova tra Borgo Molara, frazione di Palermo, e Monreale. La strada che congiunge i due comuni è collassata nel tratto interessato all’attraversamento del torrente Vadduneddu. Da quasi un anno, a protezione dei passanti, sono state installate delle transenne ma il problema c’è e con le piogge dell’inverno alle porte, potrebbe diventare ancora più grave. Una soluzione ancora non è stata trovata. La voragine è ancora lì.

Intanto l’asfalto sta continuando a cedere mettendo a rischio non solo le auto che continuano ad attraversare la strada ma anche le abitazioni vicine. In torrente Vadduneddu, affluente del fiume Oreto, con le piogge invernali tende ad ingrossarsi e a rompere gli argini, creando disagi ai residenti che sono continuamente costretti ad intervenire per evitare allagamenti.