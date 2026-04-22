Giampiero Cannella, 61 anni, dal 2022 è assessore comunale a Palermo con deleghe alle Politiche culturali, Sistema museale e bibliotecario, Spettacolo ed eventi culturali, Toponomastica e nel 2024 è stato nominato vicesindaco di Palermo in sostituzione di Carolina Varchi, e ora è promosso al governo come sottosegretario alla Cultura.

Da sempre uomo di Destra nel 2001 è candidato al proporzionale alle politiche del 2001 nella lista di Alleanza nazionale ed è il primo dei non eletti: nell’ agosto 2001 diviene deputato alla Camera per Alleanza Nazionale, dopo le dimissioni di Guido Lo Porto, eletto presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Nel 2006, è nominato assessore comunale e poi vice sindaco di Palermo.

È coordinatore provinciale a Palermi di An fino al 2008 e poi di nuovo assessore al comune di Palermo nella giunta del forzista Diego Cammarata. Candidato diverse volte alla Camera non viene eletto ma nel 2011 quando Nicolò Cristaldi si dimette da deputato optando per la carica di sindaco di Mazara del Vallo viene sostituito da Cannella. Nel 2013 Cannella è nominato coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia occidentale. Ricandidato alla Camera nel 2018 con Fratelli d’Italia, non viene eletto.