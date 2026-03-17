Il prossimo 21 marzo 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare Giovanni Verga del Palazzo degli Elefanti di Catania, si terrà un convegno che mira ad analizzare il percorso evolutivo che ha portato all’avvento dell’Operazione “Strade Sicure”, analizzando le tematiche sindacali emerse nel tempo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico e istituzionale dedicata al progressivo impiego delle Forze Armate a supporto della sicurezza del Paese. Il convegno intende ripercorrere le tappe principali che, negli ultimi decenni, hanno segnato l’evoluzione del contributo militare alla tutela del territorio, partendo dall’esperienza dei “Vespri Siciliani”, avviata negli anni Novanta in Sicilia in risposta a una fase particolarmente delicata per la sicurezza pubblica, fino ad arrivare all’attuale dispositivo “Strade Sicure”, oggi inserito stabilmente nel quadro nazionale delle attività di supporto alle istituzioni civili.





Attraverso una prospettiva storica e sindacale, il confronto analizzerà come questo percorso abbia progressivamente ridefinito il rapporto tra istituzioni, società e mondo militare, evidenziando il passaggio da interventi straordinari e circoscritti territorialmente a una presenza organizzata e strutturata sull’intero territorio nazionale. In questo contesto si inserisce anche il tema dell’evoluzione della rappresentanza militare, che nel tempo ha accompagnato i cambiamenti istituzionali e normativi legati all’impiego del personale in tali contesti.

Il convegno vedrà la partecipazione di studenti universitari, associazioni, operatori del diritto, rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, favorendo un dialogo interdisciplinare volto ad analizzare il fenomeno sotto il profilo storico, giuridico, istituzionale e sociale.





Particolare attenzione sarà dedicata all’evoluzione del quadro normativo che regola l’impiego dei militari a supporto della sicurezza interna, approfondendo i profili costituzionali e pubblicistici connessi a tali attività, le responsabilità derivanti dal servizio e il ruolo delle istituzioni nel garantire equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti.

Accanto alla dimensione giuridica e istituzionale, il dibattito affronterà anche gli aspetti psicologici e sociali legati all’impiego del personale militare in contesti operativi complessi, grazie al contributo di esperti del settore.





La manifestazione si propone quindi come un momento di alto valore culturale e formativo, volto a promuovere la cultura della legalità, il rispetto dei principi costituzionali e la conoscenza del ruolo svolto dalle Forze Armate nella tutela della sicurezza collettiva. Attraverso il confronto tra istituzioni, mondo accademico e società civile, l’iniziativa intende contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza storica e civica sull’evoluzione del servizio prestato quotidianamente dagli uomini e dalle donne in uniforme.

USMIA – Uniti per costruire insieme

Luogo: 21 marzo 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare Giovanni Verga del Palazzo degli Elefanti di Catania, Piazza del Duomo, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 10:30

Artista: \

Prezzo: 0.00

Link: https://www.usmia.it/dai-vespri-siciliani-a-strade-sicure/

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