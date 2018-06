Comune Palermo

Dal prossimo 12 giugno, proseguiranno gli interventi manutentivi nei cavalcavia di Viale Regione Siciliana, nell’ambito dell’Accordo Quadro di ponti e cavalcavia di proprietà e/o competenza comunale gestito dall’Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete dell’Amministrazione Comunale.

I lavori interesseranno l’infrastruttura di Corso Calatafimi e inizieranno con il risanamento della paratia laterale in cemento armato presente su viale Regione Siciliana (direzione Trapani) e sarà impegnata, dal cantiere di lavoro, un’area leggermente superiore alla corsia di emergenza per circa due mesi.

Altri lavori riguarderanno successivamente alcune parti dell’impalcato, quali i frontalini per la loro bonifica e l’intradosso per la sistemazione di alcuni parti danneggiate.

Al fine di limitare al minimo il disagio alla viabilità su viale Regione Siciliana, i lavori sono stati organizzati in vari step e si concluderanno per il cavalcavia di Corso Calatafimi in circa tre

mesi.

Alcuni interventi, al fine di limitare ulteriormente i disagi, saranno effettuati di notte.