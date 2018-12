Al teatro Cicero di Cefalù

Un affascinante viaggio musicale che spazia dal classicismo al primo Novecento.

Il duo Porrovecchio – Badon (violino e pianoforte) chiude la stagione 2018 degli Amici della Musica di Cefalù “Salvatore Cicero”.

Giovedì alle 18.30 al Teatro Cicero di Cefalù, ultimo appuntamento della rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Cefalù, il cinema Di Francesca e la Fondazione Mandralisca, con un programma denso e coinvolgente, che dalla Sonata K 305 di Mozart, la Sonata op. 100 di Brahms e la Sonata in sol minore di Debussy condurrà al virtuosismo delle Zigeunerweisen (Arie zigane) op. 20 di Sarasate, nella trascrizione per violino e pianoforte.

Il duo è formato da due ex enfants prodiges: il giovane e talentuoso violinista palermitano Riccardo Porrovecchio, appena ventenne, che è già stato vincitore di diverse competizioni nazionali e internazionali, e dal pianista veneziano Gianluca Badon, che si è diplomato ai corsi di perfezionamento delle due più prestigiose accademie musicali italiane, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia e l’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola.