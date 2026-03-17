Fondata nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti, Medici Senza Frontiere è oggi una delle principali organizzazioni medico-umanitarie indipendenti. Interviene in oltre 70 Paesi, portando assistenza sanitaria nelle aree colpite da conflitti, epidemie e disastri naturali.

“Medici Senza Frontiere è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente che fornisce soccorso medico a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria”.

Nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace, un riconoscimento che ha dato ulteriore visibilità al suo lavoro sul campo e alla sua indipendenza operativa.

A Palermo, l’impegno prende forma attraverso il Gruppo MSF, attivo dal 2011. Si tratta di una rete di volontari che organizza iniziative pubbliche e attività nelle scuole per far conoscere le missioni dell’organizzazione.

“È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo”.

In questo contesto si inserisce anche la presentazione del libro, pensata come occasione per avvicinare il pubblico alle storie e ai contesti in cui MSF opera ogni giorno.