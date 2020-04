Ammontano a 680 mila euro i fondi stanziati dal Consiglio di Presidenza dell’Ars da destinare alle Asp siciliane e alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte e alla Comunità di Sant’Egidio. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ad inizio di seduta, ha comunicato all’Aula le decisioni del Consiglio di presidenza per affrontare alcune delle spese necessarie a far fronte all’emergenza Coronavirus.

In particolare, il Consiglio ha dato il via libera allo stanziamento di 680 mila euro e 500 mila euro, saranno assegnati alle Asp siciliane per comprare dispositivi di sicurezza da distribuire a medici di famiglia, infermieri, pediatri e operatori sanitari; 100 mila euro alle Caritas siciliane, 40 mila alla missione di Biagio Conte e altri 40 mila alla Comunità di Sant’Egidio.

Il gesto arriva da parte dell’Unico Parlamento regionale italiano che continua a riunirsi. tutti gli altri consigli, infatti hanno sospeso le loro sedute.

Oggi l’annuncio della decisione è, infatti, arrivato proprio in apertura dei lavori d’aula durante i quali si è trattato dell’emergenza Coronavirus in modo ampio e dettagliato accennando al piano di contenimento del govern o, alle misure della finanziaria d’emergenza ed alla nuova ordinanza in preparazione da parte del governatore