Anche quest’anno le Madonie forniscono l’albero di Natale per Piazza Politeama a Palermo. Grazie alla disponibilità dell’Azienda Foreste e degli organi preposti, un grande fusto di cedro è stato prelevato dai boschi di Quacella sul territorio di Polizzi Generosa da operatori e ingegneri del Comune di Palermo che, a seguito di camion,gru e carrello di trasporto hanno imbracato,caricato e posizionato nel miglior modo l’albero per essere trasportato.

Il lavoro è stato eseguito con l’ausilio degli operai Forestali di Polizzi che hanno tagliato l’alto cedro nella posizione tale di non recare danno allo stesso.

Un lavoro eseguito nel migliore di modi e preparare il tutto per l’arrivo del Natale, quindi ora, sotto con il posizionamento in Piazza Politeama e relativo addobbo in vista delle festività. Le Madonie dunque come fornitore ufficiale della città di Palermo e non solo, ove anche altri comuni molto spesso chiedono disponibilità di prelievo fin quando il territorio ne consente l’utilizzo e la risorsa. Alberi di cedri,pino nero e faggio sono naturalmente attivi sui boschi forestali delle Madonie e tutto ciò fa parte sempre di un miglior utilizzo del bene comune che il territorio offre e la presenza forestale costante e quotidiana dei lavoratori , è risolutiva alle sorti di un ambiente che deve essere tutelato sempre di più, aumentando la presenza stabile dei lavoratori e portare avanti ciò che tanti ci invidiano.