Il missionario Rino Martinez (fondatore di Ali per Volare Onlus), e il presidente della “Karol” , Marco Zummo, giovedì mattina nell’ aula “Maurizio Ascoli” dell’ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, presenteranno il progetto di costruzione di un ospedale in Congo.

“Con Rino Martinez -spiega Marco Zummo, presidente della Karol- condiviamo lo spirito umanitario delle sue missioni, per questo quando ci ha proposto di fare sinergia per promuovere la realizzazione di un ospedale in Congo abbiamo subito sposato il progetto. Vogliamo anche portare lì il nostro know how, provare a formare i medici perché sappiamo che è essenziale per salvare tante vite umane”.

Nel corso dell’incontro Martinez presenterà anche il risultato della sua ultima missione umanitaria, che ha visto protagonista Mama Pauline. Figlia della grande foresta equatoriale congolese, Mama è la prima donna pigmea arrivata in Italia grazie al progetto umanitario di Martinez per sottoporsi ad un importante intervento chirurgico per eliminare un gravissimo tumore del volto, che è stato eseguito nel reparto di chirurgia plastica, sotto la guida della professoressa Adriana Cordova e del professore Francesco Moschella.

All’incontro parteciperanno, lo stesso Rino Martinez, il presidente della “Karol” Spa, Marco Zummo, la professoressa Adriana Cordova, il professore Francesco Moschella, il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Sanità, Mario La Rocca, e ancora Carlo Picco, direttore sanitario del Policlinico Giaccone di Palermo, padre Cosimo Scordato, Christian Bassega e Suor Marie Claire. Sarà anche proiettato il breve reportage “Mama Pauline… Storia di un Miracolo”.