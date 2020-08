Dall’horror a Walt Disney, RestART per il suo ultimo weekend

25/08/2020

Si conclude l’ultimo week-end di RestART all’insegna del grande cinema d’animazione. Venerdì 28 agosto sarà dedicato agli amanti del genere horror. Ad aprire la rassegna è il capolavoro animato della Walt Disney “The Skeleton Dance” (1929), il primo della serie “Silly Symphonies” (1929-1938) e di un’immensa produzione disneyana incentrata sul co-protagonismo di immagine e musica. Atmosfere cupe e decisamente noir si respirano anche in “The Haunted House” (1929), “The Cuckoo Murder Case” (1930) e “Minnie The Moocher” (1932), in cui Mickey Mouse, Flip the Frog e Betty Boop sono alle prese con case stregate, misteriosi omicidi ed apparizioni fantasmatiche. Sabato 29 agosto si presenta una selezione di cartoon dall’irriverente verve umoristica. Felix the Cat, Popeye, Betty Boop, Mickey Mouse e Bugs Bunny saranno i protagonisti di divertenti e improbabili gag comiche, una dimensione ludica e ricca di inventiva in grado di risvegliare il piccolo fanciullo che è in noi. PROGRAMMA: Venerdì 28 agosto Silly Symphonies. The Skeleton Dance, 1929 Mickey Mouse. The Haunted House, 1929 Flip the Frog. The Cuckoo Murder Case, 1930 Betty Boop. Minnie The Moocher, 1932 Sabato 29 agosto Adventures of Felix The Cat: Futuritzy, 1920-1929 Popeye The Sailor Man. Morning, Noon, and Nightclub, 1937 Betty Boop. When My Ship Comes In, 1934 Mickey Mouse. The Opry House, 1929 Bugs Bunny. Long-Haired Hare, 1949 Durata: 30 min Orario: dalle ore 19:00 alle 23:00. Repliche ogni 30 min. Ticket: € 3.00 (acquisto con prenotazione tramite applicazione RestArt), € 4.00 (acquisto in loco).

