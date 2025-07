Protagonista la danza in ogni sua forma. Domenica 6 luglio alle ore 20:30 sul palcoscenico del teatro Orione a Palermo (via Don Orione, 5) gli allievi della scuola Dance Art si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Il saggio sarà l’epilogo di un anno di lavoro, il frutto dell’impegno di allievi e docenti.

La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane e avrà la direzione artistica delle maestre Marcella Fiordilino e Adua Ventimiglia.





Luogo: teatro Orione, via Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: Dance Art

Prezzo: 0.00

