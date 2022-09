La misura antinquinamento

Dieci milioni per la rimozione dell’amianto presente negli immobili e nelle abitazioni. A tanto ammontano le risorse messe a disposizione dalla Regione siciliana con un avviso pubblico.

Il documento – come spiega l’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri – “definisce le procedure per l’ottenimento del contributo a fondo perduto per la rimozione e smaltimento dell’amianto presente in immobili e abitazioni”. La misura è finalizzata ad incentivare i cittadini ad eliminare i manufatti in amianto pericolosi per la salute e per l’ambiente.

Il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti per un tetto massimo di 5mila euro; per gli interventi afferenti a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile a ciascun condomino non può superare l’importo di 2mila e 500euro.

“Sono felice di questo risultato ottenuto – sottolinea Baglieri – perchè rappresenta un altro passo verso la sostenibilità dei nostri edifici e di tutto l’ambiente”

Per maggiori dettagli qui il link: https://tinyurl.com/6h3utcmk