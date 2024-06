Arrestato un giovane ritenuto responsabile

Nuovo danneggiamento ad un parcometro a Carini. La ditta che gestisce il servizio afferma che non andrà via. Ma non si nasconde un certo malessere per quanto avviene nel comune da qualche settimana. La ditta Telereading, a cui è stata affidata in concessione la gestione delle strisce blu a Carini, ha ribadito che non ha intenzione di lasciare il servizio, questo è il quinto impianto che viene danneggiato dopo i primi quattro rubati.

“Resteremo per i prossimi tre anni, ovvero fino a quando la nostra commessa finirà e denunceremo penalmente, come già fatto, tutti coloro che danneggeranno le nostre infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che – voglio ricordare – sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere”, spiega Roberto Mazzullo, responsabile del progetto della Telereading.

Alcuni parcometri saranno collegati alla vigilanza

La ditta annuncia inoltre che nei prossimi giorni saranno smontati parte dei parcometri per collegarli, in tempo reale, con la vigilanza. “Quando qualcuno cercherà di danneggiarli – spiega Mazzullo – la ditta di vigilanza riceverà un alert e potrà così fare tempestivamente un sopralluogo ed eventualmente coinvolgere le forze dell’ordine”. In assenza dei parcometri sarà possibile pagare la sosta tramite i tagliandi “gratta e sosta” o attraverso l’app. “Di concerto con l’amministrazione – conclude Mazzullo – saranno introdotte alcune migliorie al servizio di sosta a pagamento per superare alcune criticità manifestate dalla cittadinanza”.

Monteleone, “Ci fa piacere che la ditta abbia deciso di restare”

“Ci fa molto piacere che la Telereading – chiarisce il sindaco Giovì Monteleone – abbia deciso di restare. Quella in corso non è una protesta contro il servizio. La persona fermata dai carabinieri, infatti, è nota nel territorio per aver commesso diversi furti a danno del patrimonio comunale. Il comportamento di un singolo non può pesare su un’intera comunità”.

Giovane ritenuto responsabile dei furti è stato arrestato

Il giovane ritenuto responsabile dei furti è stato arrestato dai carabinieri. Il gip ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune.