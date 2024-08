Hanno usato i veicoli come macchine da autoscontro

Nove palermitani di età compresa tra i 18 e i 46 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, dopo la denuncia di una aggressione, avvenuta nei giorni scorsi nel parco botanico e geologico delle Gole dell’Alcantara.

Gli indagati, nei giorni successivi al ferragosto, dopo avere noleggiato quad per un’escursione nel parco delle Gole dell’Alcantara, hanno utilizzato i veicoli come macchine degli autoscontro, creando disagio e pericolo anche agli altri turisti.

L’aggressione al momento della riconsegna

Al momento della riconsegna dei mezzi le due guide turistiche addette al controllo hanno contestato agli utilizzatori i danni riportati dai quad e sono stati aggredite e colpite con calci e pugni, e con i caschi in dotazione ai quad non solo dagli escursionisti ma anche da parenti e amici presenti nel parcheggio. Gli indagati sono accusati di lesioni personali aggravate in concorso.

Terrore in un supermercato, aggressione con un coltello a due giovani

Pochi giorni fa, momenti di paura all’ipermercato Le Dune di contrada Giardinello a Comiso, dove due uomini di origini tunisine sono stati aggrediti con un’arma da taglio. L’episodio si è verificato intorno all’interno del supermercato affollato di clienti.

Le vittime, di 39 e 34 anni, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale di Vittoria. Uno dei due uomini ha riportato una ferita al torace con una prognosi di sei giorni, mentre l’altro ha riportato solo lievi escoriazioni.

L’aggressore, al momento non ancora identificato, si è dato alla fuga. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’ipermercato per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile.

Secondo alcune indiscrezioni, i due feriti sarebbero parenti e l’aggressione potrebbe essere una sorta di “punizione” legata ad un precedente episodio di cronaca avvenuto nella zona. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini.