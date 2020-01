con ugo forello ha fondato il gruppo 'io oso'

“Per l’ottava volta da quando sono consigliere comunale, ho trovato la mia auto danneggiata e vandalizzata. Vivo da 13 anni in centro storico da sola e non ho, prima della mia carica elettiva, avuto mai paura. Pretendo di continuare a non averne”.

Lo scrive nel suo profilo Facebook Giulia Argiroffi, consigliere comunale a Palermo eletta con il Movimento 5 stelle, e adesso componente del gruppo ‘Io Oso’ assieme a Ugo Forello, dopo la scissione con i pentastellati a Palazzo delle Aquile.

Il post di Giulia Argiroffi, che vive nei pressi della Vucciria è accompagnato da una fotografia dell’automobile danneggiata con la scritta: “8 volte da quando sono in Consiglio”. La vettura è stata ritrovata danneggiata ieri mattina dopo che era stata parcheggiata venerdì.

“Come le altre volte si sono limitati a vandalizzare l’auto senza prelevare nulla dall’abitacolo – dice – certamente non posso sapere chi è stato, ma posso immaginare che i fatti siano legati alla mia attività politica di consigliere comunale”.