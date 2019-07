argiroffi passa al gruppo misto seguita da ugo forello

La consigliera comunale di Palermo, Giulia Argiroffi, è stata espulsa dal M5S.

Lo scrive Repubblica Palermo.

La Argiroffi, ha ricevuto un provvedimento firmato dal collegio dei probiviri che la estromette dal M5S per “i suoi comportamenti attraverso i quali si è dichiarata indipendente dai lavori del resto del gruppo consiliare di appartenenza anche attraverso modi di agire poco cooperativi e trasparenti nei confronti degli iscritti anche attraverso l’adesione a progetti e idee di alti gruppi politici senza la preventiva condivisione con il resto del gruppo politico di appartenenza”.

Giulia Argiroffi passa dunque al Gruppo misto, seguita da Ugo Forello, che del M5S al Comune di Palermo è stato capogruppo.

Secondo quanto scrive ancora Repubblica Palermo, in aula Forello ha dichiarato: “Il Movimento Cinque Stelle non è più democratico e già da tempo nutro disagio per l’alleanza con la Lega che ha snaturato il movimento”.