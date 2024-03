Si allunga la lista dei danni

Il vento si abbatte su Palermo. Per tutto l’arco della notte, il capoluogo siciliano è stato investito da forti raffiche di scirocco. Non sono mancati purtroppo i danni. Paura ad Acqua dei Corsari, dove stamani i residenti si sono svegliati con un albero crollato al suolo in via Roberto Antiochia, all’incrocio con via Giuseppe Montana. Ricordiamo che, per la giornata di oggi, la Protezione Civile Regionale aveva emanato un avviso di allerta meteo.

L’episodio di via Roberto Antiochia racconta dell’ennesimo albero crollato al suolo in seguito all’azione del maltempo. Secondo quanto raccontano alcuni residenti, l’arbusto è caduto al suolo durante la notte. Per fortuna, al momento del crollo al suolo, in zona non erano in transito nè pedoni nè auto. Fatto che ha evitato il peggio. A riportare danni soltanto la cancellata della zona residenziale attigua e il muro esterno sul quale l’albero si è appoggiato. La strada è al momento chiusa al traffico, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, chiamati agli strardinari in questa giornata di maltempo.

“Bisogna potare questi alberi”

Un problema sul quale il consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi, presente sul posto questa mattina, richiama l’attenzione dell’Amministrazione. “Il Comune dia seguito agli appelli relativi alle potature degli alberi della zona di Acqua dei Corsari e di via Messina. Non bisogna aspettare che qualcuno si faccia male per rispondere alle grida di allarme lanciate negli ultimi anni dai residenti della zona“.

Condizioni meteo avverse, forti venti di burrasca

La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso (24069) per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico rivelando condizioni meteo avverse. Si legge nella nota “Dalla tarda serata sabato 9 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.