Condizioni meteo avverse e temperature stabili

Diminuisce la pressione con aria più umida con instabilità e peggioramento delle condizioni nelle ore serali e possibili piogge ma con temperature stabili. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di domenica 10 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti tesi dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Condizioni meteo avverse, forti venti di burrasca

La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso (24069) per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico rivelando condizioni meteo avverse. Si legge nella nota “Dalla tarda serata sabato 9 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola con valori massimi tra i 16 ed i 21 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 20 a Catania, 16 ad Enna, 17 a Messina, 21 a Palermo, 21 a Ragusa, 21 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un’intensa perturbazione atlantica raggiuge le nostre regioni provocando un diffuso peggioramento del tempo su tutte le regioni dove sono attese precipitazioni anche piuttosto forti. Nevicherà abbondantemente sulle Alpi sopra i 700-1200 metri. I venti soffieranno intensamente da Scirocco rendendo i mari molto mossi. Le temperature tenderanno a diminuire di qualche grado.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono interessate dal passaggio di un’intensa perturbazione atlantiche pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, meno intenso sulle Marche, più debole su Abruzzo e Molise. Sulla Sardegna dopo una mattinata piovosa tenderà a migliorare gradualmente. Neve sugli Appennini mediamente sopra i 1300 metri. Venti forti di Scirocco.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono in attesa dell’arrivo di una perturbazione per cui la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso irregolarmente nuvoloso o a tratti pure coperto. Non sono attese precipitazioni fino alla tarda serata quando inizierà a piovere in Campania e successivamente anche in Basilicata e Puglia e poi sulla Calabria tirrenica. Clima mite per venti da sud.

Lunedì 11 marzo

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Su litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Al mattino, ultime piogge al Nordovest, foschie o nebbie sulla Pianura Padana centro-orientale. Con il passare delle ore migliora sui settori occidentali, mentre il maltempo si estende verso l’Emilia-Romagna e qualche piovasco potrà bagnare i rilievi del veneto. Forti venti di Libeccio, mari molto mossi, localmente agitati. Temperature in lieve calo in presenza di fenomeni perturbati.

Centro e Sardegna. Un insidioso ciclone si porta verso le nostre regioni in questa giornata: fin dal mattino il tempo risulterà compromesso su gran parte dei settori, con piogge moderate e temporali su Toscana e Lazio, sospinti da forti venti di Libeccio. Dapprima più soleggiato, poi peggiora fortemente anche sul versante adriatico. Sulla Sardegna, piogge e schiarite. Nevicate in Appennino intorno a 1300 metri.

Sud e Sicilia. Si avvicina un ciclone carico di maltempo: già dal mattino saranno possibili delle piogge sulla Campania, poi anche sulla Puglia e sulla Basilicata, accompagnate da locali temporali. Nel pomeriggio peggiora anche sulla Calabria tirrenica e sul Nord della Sicilia. Altrove invece, cielo poco nuvoloso. Forti venti dai quadranti meridionali, soprattutto Libeccio e Scirocco.