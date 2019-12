Sotto la lente della corte dei conti il trasporto dei malati dentro l'ospedale

La procura regionale della corte dei conti, dopo gli accertamenti e le indagini del nucleo antisofisticazioni dei carabinieri (Nas) di Palermo, ha citato in giudizio per danno all’erario Maurizio D’Angelo, responsabile amministrativo del dipartimento dei servizi centrali della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

In particolare, D’Angelo è stato citato, in quanto responsabile del procedimento, per una ipotesi di danno erariale derivante dalla gestione del servizio per il trasporto dei malati all’interno dell’ospedale. Il servizio era stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese “Italy emergenza cooperativa sociale e ambulanze città di Roma srl” per gli anni 2012/2017.

La procura erariale ha rilevato diverse criticità, sia con riferimento all’affidamento del servizio che con la gestione dello stesso, con particolare riguardo alle prestazioni pagate alla società affidataria che sarebbero state bel oltre quelle pattuite da contratto.

Il danno contestato a D’Angelo è di 2.197.796,74, l’udienza si terrà presso la sezione giurisdizionale il prossimo 22 aprile 2020.