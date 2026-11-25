Dario Cascio, palermitano D.O.C., emigrato da giovane come ha raccontato nella nostra intervista, finalmente è tornato a vivere a Palermo e si è messo a lavoro per dar luce ad un altro libro, “Strati Stratuzzi” che presenterà domenica 29 novembre alle ore 18.00 presso la libreria Feltrinelli di Palermo sita in via Cavour.

La particolarità di questo libro è che i cunti sono tradotti in italiano e in inglese, che permetterà a tutti di comprendere i racconti (cunti) di Dario Cascio.

La prefazione è firmata da due grandi siciliani, Dario Mirri, presidente del Palermo Calcio e Mario Biondi, cantautore dalla voce black famoso in tutto il mondo.

Dario Cascio porterà in scena un piccolo spettacolo tratto dal nuovo libro e alla fine della presentazione ci sarà un firma copie.

Il volume sarà disponibile già da oggi e si potrà acquistare sul sito della casa editrice I Buoni Cugini con consegna gratuita in tutta Palermo o su Amazon.