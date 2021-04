Ecco i nuovi dati elaborati e forniti dal commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo nella settimana dal 31 marzo a 6 aprile. Dai dati in base all’incidenze ci sono i comuni da zona rossa. Secondo i dati i forniti dalla Regione Palermo sarebbe al limite della zona rossa con 240,5.

Dati contestati dall’amministrazione comunale che afferma” che i dati sarebbero stati calcolati in modo errato. I residenti a Palermo sono 640.720 abitanti mentre nel report è scritto 647.422. Nel report firmato la settimana scorsa, il totale settimanale era 1275 e nel report di oggi viene scritto che negli ultimi 14 giorni il totale è 3172. Quindi nell’ultima settimana il totale è 1897 (3172 meno 1275) e non 1557 (e quindi siamo oltre i 250 casi ogni 100mila abitanti). Per finire il report settimanale è calcolato utilizzando i dati presenti nella piattaforma “Sorveglianza Integrata Covid-19” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (dati non pubblici). Invece i report giornalieri sono calcolati in base alla data di referto e utilizzano come fonte “Qualità Sicilia S.S.R.”. La differenza fra le due fonti è del 16%”.

I comuni che superano l’incidenza a 7 giorni di 250 per 100 mila abitanti e sono da zona rossa sono Baucina, (263,4), Borgetto, (687,6), Caltavuturo, (400,4), Cefalà Diana (407,7), Ciminna (254,3), Godrano (445,2), Isnello (632,5), Lascari (360,5), Lercara Friddi (290,2), Mezzojuso, (465,9), Monreale è al limite, (247,2), Partinico (381,7), Piana degli Albanesi (563,2),, Polizzi Generosa (452,1), San Giuseppe Jato (279,3), Santa Cristina Gela (609,1), Vicari (469,1), Villafrati (431,2).