Non senza difficoltà abbiamo ricostruito i dati dei positivi comune per comune della provincia di Palermo. Dati che negli ultimi mesi sono introvabili e non più comunicati con la solita frequenza.

Un gap di comunicazione che abbiamo adesso cercato di colmare per dare la giusta informazione ai cittadini della provincia di Palermo.

Fino a febbraio eravamo riusciti a fornire questi dati. Prima venivano raccolti dall’Asp di Palermo. Adesso vengono raccolti ed elaborati dall’ufficio del commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo.

I dati sono il risultato della somma della comunicazione e del riepilogo dato ai sindaci lo scorso 2 aprile sulla situazione nei comuni e la somma dei nuovi positivi ogni giorno comunicata alle amministrazioni comunali.

Di seguito i positivi comune per comune in provincia di Palermo fino al 7 aprile.

Palermo 5.040

Alia 3

Altavilla Milicia 55

Altofonte 30

Bagheria 259

Balestrate 7

Baucina 4

Belmonte Mezzagno 29

Bisacquino 8

Bolognetta 14

Bompietro 1

Borgetto 94

Caccamo 26

Caltavuturo 128

Campofelice di Roccella 20

Camporeale 7

Capaci 64

Carini 228

Castelbuono 16

Casteldaccia 37

Castellana Sicula 14

Cefalà Diana 9

Cefalù 20

Ciminna 37

Cerda 2

Cinisi 73

Collesano 6

Contessa Entellina 6

Corleone 26

Ficarazzi 78

Gangi 5

Giardinello 2

Giuliana 3

Godrano 7

Isnello 9

Isola delle Femmine 45

Lascari 14

Lercara Friddi 32

Marineo 13

Mezzojuso 34

Misilmeri 195

Monreale 248

Montemaggiore Belsito 12

Montelepre 26

Partinico 360

Petralia Soprana 10

Petralia Sottana 1

Piana degli Albanesi 59

Polizzi Generosa 21

Pollina 7

Prizzi 1

Roccapalumba 1

San Cipirello 29

San Giuseppe Jato 56

Santa Cristina Gela 11

Santa Flavia 91

San Mauro Castelverde 28

Sclafani Bagni 4

Scillato 2

Termini Imerese 117

Terrasini 77

Torretta 31

Trabia 96

Trappeto 24

Ustica 2

Valledolmo 12

Ventimiglia di Sicilia 20

Vicari 19

Villabate 160

Villafrati 18

Lampedusa Linosa 66