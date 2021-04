Studenti positivi a Partinico e Borgetto

I dati del Comune di Cinisi sono da zona rossa. Secondo quanto scrive l’Asp di Palermo si è osservata un’incidenza di 259/100.000 abitanti. Dati che sono stati comunicati alla Regione che potrebbe decidere per la zona rossa anche nel Comune.

“Al momento i positivi sono 51 di cui 31 in più nelle ultime settimane – dice il sindaco Giangiacomo Palazzolo – L’impressione e che i contagi siano in crescita”. Il sindaco che con un’ordinanza aveva chiuso le scuole le ha dovuto riaprire seguendo le direttive imposte dal governo nazionale. Restano invece chiuse quelle a Partinico e Borgetto, comuni in zona rossa.

“Abbiamo deciso la chiusura delle scuole anche alla luce dei dati comunicati dall’Asp – dice il sindaco di Borgetto Luigi Garofalo – Questo certamente per questa settimana”. Al momento i positivi a Borgetto sono 83 mentre a Partinico sono 328. Secondo quanto accertato dall’Asp ci sono 38 bambini positivi nelle scuole elementari e 22 ragazzi che frequentano le scuole superiori.