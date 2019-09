Lezioni dal 4 al 6 ottobre a Terrasini

Davide Faraone dà il via a “Futura”, la scuola di cultura Politica under 30. Dal 4 al 6 ottobre a Terrasini. “Ciao a tutti, ho delle belle notizie da darvi sulle attività che metteremo subito in campo. Nasce Futura, la scuola di cultura Politica per ragazzi tra i 18 ed i 30 anni. Si terrà a Città del mare/Terrasini (PA) dalle 15 di venerdì 4 ottobre alle 17 di domenica 6 ottobre”. Presenta così il suo progetto il senatore del Pd, Davide Faraone, con un post su Facebook. Costerà 100 euro partecipare alla scuola di formazione politica di Faraone. “Tutto compreso – dice – ed il numero massimo di partecipanti è di 100 ragazzi. Iscrivetevi subito, i tempi sono strettissimi”.

Secondo Faraone bisogna studiare per fare politica e cita Bismarck: “è l’arte del possibile ma per renderla tale bisogna studiare, capire le cose ed entrarvi dentro”. “Discuteremo di impegno – annuncia Faraone -, dei temi sociali più importanti, di politica, lavoro, comunicazione, di sviluppo, economia, di ambiente e di uguaglianza sociale, solo per citarne alcuni”.

Alla scuola di politica prenderanno parte anche Graziano Delrio, Floriana Cerniglia, Moni Ovadia, Vittorio Sgarbi, Gaetano Miccichè, Fabrizio Micari, Enrico Giovannini, Andrea Sbandati, Don Andrea, Ernesto Maria Ruffini, Davide Giacalone, Stefano Ciafani, Teresa Bellanova, Luigi Marattin, Tommaso Dragotto, Alessandra Sciurba, Pietro Navarra, Leoluca Orlando, Roberto Covolo, Elena Bonetti, Stefan Pan, Carlo Trigilia e altri ancora che – conclude Faraone “però mi riservo come sorprese”.