l'aula si riunirà domani per l'esame degli articoli

Alla fine tutto rinviato a domani. Gli uffici dell’Ars e del governo stanno riscrivendo 4 dei 5 articoli del disegno di legge di variazione del bilancio, che era già all’ordine del giorno e con la discussione generale già chiusa, per allineare spese e tagli, a saldi invariati.

La conferenza dei capigruppo ha stabilito il rinvio della seduta per permettere la riscrittura del testo che dovrebbe essere consegnato questo pomeriggio per essere distribuito ai deputati.

Intanto, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha fissato per le 12 di domani il termine per gli emendamenti al nuovo testo, mentre l’aula si riunirà domani alle 16 per l’esame degli articoli. “La seduta di domani sarà ad oltranza – ha detto Miccichè prima di rinviare i lavori – Questa votazione è troppo importante”. Tra le norme c’è quella per i fondi destinati ai Pip.